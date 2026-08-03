200 medewerkers onder de grond en kernwapens-protest: dit gebeurde vandaag

Tweehonderd medewerkers die dagelijks in een afgesloten kelder onder het Catharina Ziekenhuis werken en demonstranten die Vliegbasis Volkel blokkeren uit protest tegen kernwapens. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag niet mag missen.

Tweehonderd mensen werken dagelijks in de kelder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, een plek waar patiënten nooit komen. In het gangenstelsel op min één draaien een kledingautomaat met 8100 kledingstukken, een beddenwasstraat die bedden in tien minuten schoonmaakt op 85 graden, en een keuken die dagelijks vijfhonderd maaltijden bereidt. Ook staat er een 3D-printer waarmee harten worden nagemaakt voor chirurgen. Jack Verweij van de kledinguitgifte vindt werken zonder daglicht geen probleem: "Als ik naar huis ga, weet ik nooit wat voor weer het is."

Lees hier het hele verhaal Verborgen ziekenhuiswereld: 200 medewerkers werken onder de grond

Het was zweten vandaag. De vierde regionale hittegolf van deze zomer is een feit, met temperaturen tussen de 34 en 36 graden in de regio Eindhoven. Komende nacht blijft het boven de 20 graden, wat volgens Floris Lafeber van Weerplaza betekent: "puffen en zweten in bed." Dinsdag wordt het opnieuw tropisch heet met 31 tot 33 graden en kans op onweersbuien. Vanaf woensdag volgt verkoeling naar 27 graden, maar een vijfde hittegolf deze zomer sluit Lafeber niet uit.

Veertig demonstranten blokkeerden maandag 81 minuten lang de hoofdingang van Vliegbasis Volkel. Ze herdachten de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki van 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog. De groep verzamelde bij de kerk in Volkel en liep in stilte naar het vliegveld, waar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen. Demonstrant Nikki Apeldoorn: "Voor mij is dit een van de meest zinvolle dingen om te doen in tijden van militarisering."

Lees hier verder Ingang Vliegbasis Volkel geblokkeerd door protestactie tegen kernwapens

Voetbalclubs in West-Brabant sluiten hun poorten buiten openingstijden vanwege overlast en vernielingen. WVV67 in Woensdrecht, SC Gastel en clubs in Welberg besloten tot deze maatregel na herhaaldelijk zwerfafval en schade. De druppel bij WVV67: een barbecue langs het veld. Voorzitter Erwin van den Heuvel: "We vonden het belangrijk dat jongeren buiten spelen, maar dit kon echt niet langer." De clubs overwegen camera's te plaatsen.

Lees hier meer Voetballen in de vakantie? Dat kan niet meer bij deze clubs door overlast