Lichtgewonde bij steekpartij in Den Bosch, meerdere verdachten gevlucht

Bij een steekpartij aan het Kruiskamppad in Den Bosch is maandag aan het eind van de middag één iemand lichtgewond geraakt. Meerdere verdachten zijn daarna gevlucht. De politie doet onderzoek.

De steekpartij was in de buurt van het Engelenmeer. Hulpdiensten rukten met meerdere politie-eenheden en twee ambulances uit. Op de plaats van de steekpartij lag een fatbike op de grond.

Het slachtoffer werd in een ambulance behandeld aan een verwonding aan de borst. De verwondingen lijken mee te vallen. Na de behandeling kwam het slachtoffer zelf weer uit de ambulance.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, is nog onduidelijk.