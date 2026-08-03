René Schuurmans stapt podium op, maar zingt geen noot in Roosendaal
René Schuurmans zou maandagavond de sterren van de hemel komen zingen bij wielerevenement Draai van de Kaai in Roosendaal. Tot verbazing van het publiek verscheen de zanger alleen even op het podium om te zeggen dat hij juist niet ging optreden.
Schuurmans had al een paar dagen last van zijn stem. "Ik heb vorige week een optreden gehad in Mallorca", vertelt hij. "Daar zijn we ook een paar avonden op stap geweest. Daarna heb ik denk ik iets opgelopen in het vliegtuig."
Afgelopen weekend trad de Brabantse zanger nog wel op. "Toen ging het nog, maar het werd daarna alleen maar slechter."
Zware onvoldoende
Maandag was hij eigenlijk van plan om gewoon op het podium te stappen, maar tijdens het inzingen een half uur van te voren merkte hij dat het echt niet ging lukken. "Ik wilde het koste wat het kost proberen. Maar ik gaf mezelf een zware onvoldoende, dus dan ga ik het podium niet op."
Het publiek vond het jammer, zag hij. "Het plein liep al mooi vol. Heel vervelend, maar er zijn ergere dingen. Nood breekt wet. Anders zeggen ze straks: 'die Schuurmans klinkt echt niet meer.'"
Volgens de 61-jarige zanger is het 19 jaar geleden dat hij voor het laatst een optreden moest afzeggen door stemproblemen.
Vitamine D
Aanstaande vrijdag heeft Schuurmans weer een show gepland staan. "Dan zal het wel weer weg zijn", denkt hij zelf.
Zijn herstelplan bestaat vooral uit vitamine D: "In de zon zitten en m'n gemak houden. Ik moet alleen donderdag een videoclip opnemen, want in september komt er een nieuwe plaat uit. Maar voor de clip hoef ik gelukkig niet te zingen."
In plaats van René Schuurmans heeft last minute de coverband Impakt een optreden gegeven. Om het publiek toch een beetje te geven waar ze voor kwamen, zongen ze wel een liedje van hem.