René Schuurmans stapt podium op, maar zingt geen noot in Roosendaal

René Schuurmans zou maandagavond de sterren van de hemel komen zingen bij wielerevenement Draai van de Kaai in Roosendaal. Tot verbazing van het publiek verscheen de zanger alleen even op het podium om te zeggen dat hij juist niet ging optreden.

Schuurmans had al een paar dagen last van zijn stem. "Ik heb vorige week een optreden gehad in Mallorca", vertelt hij. "Daar zijn we ook een paar avonden op stap geweest. Daarna heb ik denk ik iets opgelopen in het vliegtuig."

Afgelopen weekend trad de Brabantse zanger nog wel op. "Toen ging het nog, maar het werd daarna alleen maar slechter."

Zware onvoldoende

Maandag was hij eigenlijk van plan om gewoon op het podium te stappen, maar tijdens het inzingen een half uur van te voren merkte hij dat het echt niet ging lukken. "Ik wilde het koste wat het kost proberen. Maar ik gaf mezelf een zware onvoldoende, dus dan ga ik het podium niet op."