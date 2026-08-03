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Vier brandweerwagens bij brand in schuur in Achtmaal

Vandaag om 20:59 • Aangepast vandaag om 21:17
Vier brandweerwagens bij brand aan Blokenstraat in Achtmaal (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Vier brandweerwagens bij brand aan Blokenstraat in Achtmaal (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

In een schuur aan de Blokenstraat in Achtmaal is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur uitslaand werd en is bezig met nablussen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vier brandweerwagens kwamen naar de schuur. Aanvankelijk leek niemand gewond te zijn geraakt. Later werd toch een ambulance opgeroepen. Waarom die nodig is, is nog niet duidelijk. Het is daarom onbekend of er iemand gewond is geraakt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

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