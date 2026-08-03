Vier brandweerwagens bij brand in schuur in Achtmaal

In een schuur aan de Blokenstraat in Achtmaal is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur uitslaand werd en is bezig met nablussen.

Vier brandweerwagens kwamen naar de schuur. Aanvankelijk leek niemand gewond te zijn geraakt. Later werd toch een ambulance opgeroepen. Waarom die nodig is, is nog niet duidelijk. Het is daarom onbekend of er iemand gewond is geraakt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.