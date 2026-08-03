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Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg

Vandaag om 21:03
Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).

Een groot stuk gras aan de Cellostraat in Uden is maandagmiddag in brand gevlogen nadat er vuurwerk was afgestoken. Buurtbewoners hoorden een harde knal en zagen daarna jongeren wegrennen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omwonenden belden de brandweer en begonnen zelf met scheppen en emmers water het vuur te blussen. De brandweer heeft de smeulende plekken daarna nageblust.

De politie kijkt in de omgeving uit naar de jongeren die mogelijk bij de brand betrokken waren. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

  • Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
    Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
  • Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
  • Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
  • Stuk gras in Uden in brand na vuurwerk, jongeren rennen weg (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).

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