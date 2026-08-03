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Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden

Gisteren om 22:36
Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een scooterrijder en een fietser zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen op het fietspad langs de Tilburgseweg in Breda. Beiden raakten gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de scooter liep een verwonding aan zijn arm op. De fietser werd door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend of een van de slachtoffers naar het ziekenhuis is gebracht.

De scooter en de fiets raakten flink beschadigd. De voorvork van de scooter was naar binnen gedrukt en het voorwiel van de fiets was losgeraakt.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

  • Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
    Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Scooter en fietser botsen op fietspad in Breda, twee gewonden (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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