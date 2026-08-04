Botsing tussen twee auto's in Vught, een van de bestuurders gaat ervandoor

Twee auto's zijn maandagnacht op de Vughterweg tussen Vught en Den Bosch op elkaar gebotst. Een van de bestuurders ging er na het ongeluk vandoor en is nog altijd niet gevonden.

In de andere auto zaten twee mannen. Zij kwamen door de botsing tegen een boom langs de weg tot stilstand. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de op- en afrit van de A65 richting Tilburg. Vermoedelijk is één van de auto's door rood gereden.

Bestuurder gevlucht

De bestuurder van de andere auto ging er na het ongeluk vandoor. Zijn auto werd na een zoektocht zo'n 200 meter van de plaats van het ongeluk gevonden, vlak naast een elektrahuisje.

De politie heeft met een warmtebeeldcamera in de omgeving naar de bestuurder gezocht, maar nog niemand gevonden.

Onderzoek

De kruising werd na het ongeluk afgesloten. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto's meegenomen.