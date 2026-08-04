Grote natuurbrand op grens met Limburg breidt uit: 100 hectare verwoest

De grote natuurbrand net over de grens bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid en heeft ook gevolgen voor onze provincie. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord maandagnacht. Er is in totaal een bosgebied van 100 hectare verwoest. Maandagmiddag ging het nog om 21 hectare. De brand is nog niet onder controle.

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Maandagavond en maandagnacht bleven 250 tot 300 brandweermensen actief om de brand onder de controle te krijgen. De komende uren gaat hetzelfde aantal brandweerlieden aan het werk. Ook de brandweer van Tilburg helpt mee. Twee Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen stopten maandagavond met blussen. Het was voor de bemanning te lastig om te vliegen in het donker. Daarbij was niet te zien waar ze het water loslaten en dat kan gevaarlijk zijn. Een Chinook ging dinsdagochtend om acht uur weer vliegen, liet een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht weten. Treinverkeer stilgelegd

Vanwege de brand en de bluswerkzaamheden is het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray stilgelegd. Op het traject reden vanwege werkzaamheden al minder treinen dan normaal. Het treinverkeer ligt dinsdag in elk geval nog tot zes uur 's avonds plat tussen Venray en Boxmeer, verwacht de regionale vervoerder Arriva.

Wanneer het treinverkeer kan worden hervat, hangt af van het verloop van de brand. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen. Draaiende wind

Door de draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller. De brand die maandagochtend uitbrak in natuurgebied Boschhuizerbergen is sindsdien naar alle kanten uitgebreid. De brandweer heeft stoplijnen getrokken om de brand in te dammen. Bij de Maasheseweg, die door het natuurgebied loopt, legt de brandweer een stoplijn aan, in de hoop de brand zo een halt toe te roepen. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als stoplijn. De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die plek wordt goed in de gaten gehouden en geblust, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Door de brand komen ook roetdeeltjes naar beneden. Die zijn volgens de veiligheidsregio ongevaarlijk. NL-Alert

Het NL-Alert dat maandagmiddag is verstuurd voor de rook die vrijkomt, blijft voorlopig actief. Zo krijgen inwoners van onder andere Holthees, in de gemeente Land van Cuijk, dinsdag het advies uit de rook te blijven. De wind draaide maandagnacht en komt nu uit het westen, waardoor de rook nu in oostelijke richting trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook kunnen dat nu wel hebben. De Veiligheidsregio Brabant-Noord adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.