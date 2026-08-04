Navigatie overslaan
Ontdek

Schoonspringster Else Praasterink pakt voor tweede jaar op rij brons op EK

Vandaag om 07:40
Guurtje Praasterink in actie (archieffoto: Orange Pictures).
Guurtje Praasterink in actie (archieffoto: Orange Pictures).

Schoonspringster Else Praasterink heeft net als vorig jaar een bronzen medaille gewonnen op de 10-metertoren bij het EK zwemmen. De 23-jarige Eindhovense eindigde in Parijs na vijf sprongen op een totaal van 305,15 punten en kwam slechts 0,15 punten te kort voor het zilver van de Duitse Pauline Pfeif. De Europese titel ging naar Maisie Bond uit Groot-Brittannië.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Praasterink plaatste zich in de Franse hoofdstad als vierde voor de finale van dit jaar. Op het EK van vorig jaar in het Turkse Antalya won de Nederlandse op hetzelfde onderdeel ook brons. In 2024 werd ze elfde op de WK en twaalfde op de Olympische Spelen van Parijs. Vorig jaar liep ze de WK-finale nipt mis en werd ze veertiende.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.