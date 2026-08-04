Schoonspringster Else Praasterink pakt voor tweede jaar op rij brons op EK

Schoonspringster Else Praasterink heeft net als vorig jaar een bronzen medaille gewonnen op de 10-metertoren bij het EK zwemmen. De 23-jarige Eindhovense eindigde in Parijs na vijf sprongen op een totaal van 305,15 punten en kwam slechts 0,15 punten te kort voor het zilver van de Duitse Pauline Pfeif. De Europese titel ging naar Maisie Bond uit Groot-Brittannië.

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