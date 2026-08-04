LIVE | Grote natuurbrand: geen treinen bij Boxmeer • wind gaat iets liggen

08:55

De Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen zou al om zeven uur de lucht in gaan, maar die planning werd een uur tot anderhalf uur verschoven. Dat kwam omdat het team dat op de grond bezig is met de brand, eerst een veilige plek moest innemen.

“Het grondteam geeft coördinaten door aan de mensen in de lucht”, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord dinsdagochtend uit op NPO Radio 1. “Op die manier kan gericht water gedropt worden. Het lossen van het water geeft een enorm effect. De mensen op de grond moeten dan echt dekking zoeken.”

Maandagavond werd gedacht dat er nog zes tot acht uur nodig zou zijn om de brand te blussen. “Maar het is pittiger dan verwacht”, zegt de woordvoerder. “Dat geeft aan dat een natuurbrand zich onvoorspelbaar kan gedragen en langer kan duren dan gepland en gehoopt.”