LIVE | Grote natuurbrand: geen treinen bij Boxmeer • wind gaat iets liggen
Net over de grens bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote natuurbrand. De brand heeft ook gevolgen voor onze provincie. De brand is nog niet onder controle. Je volgt alles over de brand in ons liveblog.
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Chinook ging later de lucht in: dit is waarom
De Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen zou al om zeven uur de lucht in gaan, maar die planning werd een uur tot anderhalf uur verschoven. Dat kwam omdat het team dat op de grond bezig is met de brand, eerst een veilige plek moest innemen.
“Het grondteam geeft coördinaten door aan de mensen in de lucht”, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord dinsdagochtend uit op NPO Radio 1. “Op die manier kan gericht water gedropt worden. Het lossen van het water geeft een enorm effect. De mensen op de grond moeten dan echt dekking zoeken.”
Maandagavond werd gedacht dat er nog zes tot acht uur nodig zou zijn om de brand te blussen. “Maar het is pittiger dan verwacht”, zegt de woordvoerder. “Dat geeft aan dat een natuurbrand zich onvoorspelbaar kan gedragen en langer kan duren dan gepland en gehoopt.”
Foto's van de brandbestrijding gisteren
Draaiende wind is een probleem, al is de wind gaan liggen
De brand die uitbrak in natuurgebied Boschhuizerbergen is sinds gisterochtend naar alle kanten uitgebreid. Door de draaiende wind verspreidde het vuur zich urenlang snel. "We proberen nu vooral te voorkomen dat het niet groter wordt", aldus de woordvoerder. "De wind is iets gaan liggen, dus dat is redelijk gunstig."
De brandweer heeft stoplijnen getrokken om de brand in te dammen. Bij de Maasheseweg zorgt de brandweer dat het vuur niet richting het noorden trekt. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als stoplijn.
De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die plek wordt goed in de gaten gehouden en geblust, zegt de woordvoerder.
De situatie na vannacht
Vannacht is de brand flink uitgebreid. Er is in totaal een bosgebied van 100 hectare verwoest. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare.
Gisteravond en -nacht bleven 250 tot 300 brandweermensen actief om de brand onder de controle te krijgen. De komende uren gaat hetzelfde aantal brandweerlieden aan het werk. Ook de brandweer van Tilburg helpt mee.
Twee Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen stopten maandagavond met blussen. Het was voor de bemanning te lastig om te vliegen in het donker. Daarbij was niet te zien waar ze het water loslaten en dat kan gevaarlijk zijn. Een Chinook gaan dinsdagochtend om acht uur weer vliegen.
Hele dag geen treinen bij Venray en Boxmeer
Arriva verwacht dat vandaag tot zeker zes uur 's avonds een treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen.
Welkom in het liveblog
Welkom in het liveblog over de grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg.
De brand brak gister uit in de Boschhuizerbergen, ten oosten van het Limburgse Ven. Afgelopen nacht laaide het vuur op en is de brand uitgebreid.