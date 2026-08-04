LIVE | Grote natuurbrand: komende uren worden 'helemaal spannend'
Net over de provinciegrens bij Oostrum in Noord-Limburg woedt sinds gisteren een grote natuurbrand. De brand heeft ook gevolgen voor onze provincie. De brand is nog niet onder controle. Je volgt alles over de brand in ons liveblog.
Liveblog
Komende uren worden 'helemaal spannend'
De brandweer moet 'continu bijstellen' met blussen door de aldoor draaiende wind. Dat maakt het lastig de grote natuurbrand onder controle te krijgen. Vooralsnog is wel voorkomen dat de brand zich uitbreidt.
De komende uren worden volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio "helemaal spannend". Ook kan het gaan onweren. "Dat gaat van invloed zijn." In de loop van de middag trok de wind al aan en de temperatuur loopt verder op.
Opgeschaald naar GRIP 3
Er is opgeschaald naar GRIP 3. Dat betekent dat de situatie een grotere impact heeft op de omgeving en de regio. Ook de burgemeester is hierbij nauw betrokken.
Bij GRIP 3 wordt naast de operationele inzet ook een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingericht. Hierin werken de betrokken gemeenten en hulpdiensten nauw samen om besluiten te nemen over maatregelen voor de omgeving.
Brandweer heeft de hele nacht geblust
Terwijl de meeste mensen in bed lagen, heeft de brandweer de hele nacht geblust, 's Nachts breidde het vuur zich alsnog snel uit.
Chinooks halen water op uit de Maas
De chinooks halen het bluswater uit de Maas bij Maashees. Dat levert spectaculaire beelden op, en dus staan veel mensen aan de rand van het water met telefoons en camera’s in hun hand.
Rook natuurbrand Limburg tot in het noorden te ruiken
Rook van de brand in Limburg is in meerdere provincies te ruiken. Vanuit Brabant, maar ook uit onder meer Friesland, Overijssel en Gelderland komen meldingen van een brandlucht, melden verschillende veiligheidsregio's. De wind waait momenteel vanuit het zuiden waardoor de rook richting het noorden trekt.
Bij de brandweer in Friesland komen 'veel meldingen' van mensen die buiten een brandlucht ruiken. De meldkamer is bereikbaar, maar een melding maken is niet nodig, aldus de brandweer op X.
De veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakte eerder al melding van 'een sterke brandlucht' in de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal. Ook in Arnhem en omgeving is de brand inmiddels te ruiken.
Omdat de rook over een grote afstand verspreid is, is deze verdund. Mensen die toch last hebben van de geur doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten.
De huidige brand in beeld
Tweede Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen onderweg naar brand
Volgens een woordvoerder van Defensie is er een tweede Chinook-transporthelikopter onderweg vanuit vliegbasis Gilze-Rijen om de brand te blussen. De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle.
Het blussen wordt bemoeilijkt door de veranderde weersomstandigheden. De luchtvochtigheid is in de loop van de ochtend gedaald en de wind is aangetrokken, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het blussen 'gaat nog wel even duren', zegt ze.
Gisteren werden ook blushelikopters ingezet. Het gaat om Chinook-transporthelikopters met daaronder een waterzak met ongeveer 7600 liter water. De veiligheidsregio sprak gisteren over drie Chinooks, maar Defensie meldt dat er twee Chinooks bij de natuurbrand actief zijn geweest.
Opgeschaald naar GRIP 2: wat betekent dat?
Wanneer de gevolgen van een incident verder reiken dan alleen de directe omgeving, kan worden opgeschaald naar GRIP 2. Dat is momenteel het geval bij de grote natuurbrand tussen Venray, Oostrum en Vierlingsbeek. Ook gisteren werd een groot deel van de dag GRIP 2 afgeven.
Naast de hulpdiensten wordt dan ook de gemeentelijke organisatie actief betrokken bij de crisisbestrijding. Er wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) gevormd waarin onder meer brandweer, politie, ambulance, gemeenten en andere betrokken organisaties samenwerken.
Wanneer een burgemeester bestuurlijke besluiten moet nemen over de aanpak van een incident, wordt opgeschaald naar GRIP 3. Als een incident meerdere gemeenten treft, kan GRIP 4 worden ingesteld. Bij zeer omvangrijke crises die meerdere veiligheidsregio’s raken, is opschaling naar GRIP 5 mogelijk.
Gasten van camping in de buurt zijn geëvacueerd
Campinggasten op een camping in Smakt, een dorp in de buurt van de brand, moesten de camping door de brand verlaten. Zij kunnen nog niet terug. Dat geldt ook voor de bewoners van vier woningen die werden geëvacueerd.
In het naastgelegen dorp Holthees, in de gemeente van Land van Cuijk, hebben ze vooralsnog geen last van de rook. Wel is de brandlucht goed te ruiken. “Het ruikt hier alsof er overal barbecues aanstaan”, zegt de eigenaresse van recreatiegelegenheid Hoeve de Knol. “Mensen kunnen niet buiten zitten, zeker niet met baby’s. Verder is er geen gevaar en hebben we geen overlast van rook. Maar ik zou de was niet buiten hangen.”
Hoewel de ontruimde camping in Smakt maar op zes minuten rijden ligt, lijkt Holthees er goed vanaf te komen. “Vanaf Smakt richting ons liggen er alleen maar weilanden, waar de rook blijft hangen”, verklaart de eigenaresse van de camping. “Het is intens verdrietig voor iedereen die dichterbij woont, ook voor de dieren.”
In Overloon zijn de rookpluimen af en toe wel te zien, maar de brandlucht is daar niet te ruiken. "De wind staat voor ons gunstig", zegt een woordvoerder van vakantiepark Landal De Vers in Overloon. "Maar het is heel heftig, de brand is enorm."
Wind maakt het spannend, opgeschaald naar GRIP 2
De brandweer houdt rekening met alle scenario’s en vertelt dat het nog spannend kan gaan worden, meldt L1 Nieuws. Het vuur bevindt zich momenteel aan de bosrand, aan de Maasheseweg. Met man en macht proberen brandweerlieden ervoor te zorgen dat het vuur zich niet naar de overkant van de straat begeeft. Aan de overkant ligt namelijk de camping met vier woningen.
Ook opkomende wind, die naar mate de dag vordert zal toenemen, bemoeilijkt het blussen. Daarom is er weer opgeschaald naar GRIP 2. Ook gisteren werd een groot deel van de dag GRIP 2 afgeven.
Brandlucht wordt in Nijmegen geroken
De brand leidt vanochtend zelfs in de omgeving van Nijmegen tot geuroverlast. In de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal is 'een sterke brandlucht' te ruiken, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
De geur heeft het gebied bereikt doordat de wind is gedraaid en nu vanuit het zuiden waait. "Hoewel de rooklucht duidelijk waarneembaar kan zijn, is de rook over grote afstand verspreid en verdund", schrijft de veiligheidsregio op haar website.
Ook in Brabant kunnen mensen de brand ruiken. Mensen die last hebben van de geur of klachten krijgen, doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te schakelen.
Burgemeester Venray: impact natuurbrand is groot
De impact van de brand in de Boschhuizerbergen ten oosten van Venray is 'groot', zegt Michiel Uitdehaag, burgemeester van Venray. Hij is zelf nog niet in het getroffen gebied geweest. "Maar een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, dat is een enorm gebied. En ik ga ervan uit dat van die natuur weinig meer over is. Dat is dramatisch."
De burgemeester bezocht vanochtend de parkeerplaats bij hotel Asteria in Venray, waar hulpdiensten zich hebben verzameld. Hij sprak onder meer met een aantal brandweermensen. "Dan hoor je hoe groot de impact ook voor hen is, fysiek en mentaal. Ze hebben afgelopen nacht in het donker heel hard door moeten werken. Ze zijn blij dat de blushelikopter er weer is."
In de omgeving zijn een camping en vier woningen ontruimd. "We proberen die mensen allemaal zo goed mogelijk te informeren en gerust te stellen. Gelukkig is het de brandweer tot nu toe gelukt om die locaties veilig te houden. De mensen zijn vooral geëvacueerd vanwege de rookoverlast."
Chinook ging later de lucht in: dit is waarom
De Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen zou al om zeven uur de lucht in gaan, maar die planning werd een uur tot anderhalf uur verschoven. Dat kwam omdat het team dat op de grond bezig is met de brand, eerst een veilige plek moest innemen.
“Het grondteam geeft coördinaten door aan de mensen in de lucht”, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanochtend uit op NPO Radio 1. “Op die manier kan gericht water gedropt worden. Het lossen van het water geeft een enorm effect. De mensen op de grond moeten dan echt dekking zoeken.”
Gisterenavond werd gedacht dat er nog zes tot acht uur nodig zou zijn om de brand te blussen. “Maar het is pittiger dan verwacht”, zegt de woordvoerder. “Dat geeft aan dat een natuurbrand zich onvoorspelbaar kan gedragen en langer kan duren dan gepland en gehoopt.”
Foto's van de brandbestrijding gisteren
Draaiende wind is een probleem, al is de wind gaan liggen
De brand die uitbrak in natuurgebied Boschhuizerbergen is sinds gisterochtend naar alle kanten uitgebreid. Door de draaiende wind verspreidde het vuur zich urenlang snel. "We proberen nu vooral te voorkomen dat het niet groter wordt", aldus de woordvoerder. "De wind is iets gaan liggen, dus dat is redelijk gunstig."
De brandweer heeft stoplijnen getrokken om de brand in te dammen. Bij de Maasheseweg zorgt de brandweer dat het vuur niet richting het noorden trekt. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als stoplijn.
De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die plek wordt goed in de gaten gehouden en geblust, zegt de woordvoerder.
De situatie na vannacht
Vannacht is de brand flink uitgebreid. Er is in totaal een bosgebied van 100 hectare verwoest. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare.
Gisteravond en -nacht bleven 250 tot 300 brandweermensen actief om de brand onder de controle te krijgen. De komende uren gaat hetzelfde aantal brandweerlieden aan het werk. Ook de brandweer uit Brabant helpt mee. Zo zijn brandweereenheden van Ulvenhout, Udenhout, Riel en Oosterhout aanwezig
Twee Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen stopten gisterenavond met blussen. Het was voor de bemanning te lastig om te vliegen in het donker. Daarbij was niet te zien waar ze het water loslaten en dat kan gevaarlijk zijn. Een Chinook gaan vanochtend om acht uur weer vliegen.
Hele dag geen treinen bij Venray en Boxmeer
Arriva verwacht dat vandaag tot zeker zes uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen.
Welkom in het liveblog
Welkom in het liveblog over de grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg.
De brand brak gisteren uit in de Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray. Afgelopen nacht laaide het vuur op en is de brand uitgebreid.