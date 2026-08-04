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A58 deels dicht nadat auto botst en vrachtauto raakt bij knooppunt De Baars

Vandaag om 08:24 • Aangepast vandaag om 09:04
Botsing op de A58 (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Botsing op de A58 (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De A58 was dinsdagochtend deels dicht bij knooppunt De Baars vanuit Tilburg naar Moergestel. Een auto botste daar tegen de vangrail en raakte daarna een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen door het ambulancepersoneel.

In de richting van Eindhoven was de vertraging rond halfnegen 's ochtends twintig minuten. Eerder in de ochtend waren beide rijstroken dicht. Het verkeer werd via de verzorgingsplaats langs het ongeval geleid. Daarna was enkel nog de linkerrijstrook dicht. 

Botsing op de A58 (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
Botsing op de A58 (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

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