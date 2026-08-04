Hilvarenbeek weigert vuurwerkontheffingen bij jaarwisseling

De burgemeester van Hilvarenbeek heeft besloten om tijdens de jaarwisseling van 2026-2027 geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dit geldt specifiek voor vuurwerk van categorie F2.

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Het besluit houdt in dat er geen toestemming wordt gegeven voor het afsteken van vuurwerk tussen 31 december 2026 zes uur ’s avonds en 1 januari 2027 twee uur ’s nachts. Aanvragen die toch worden ingediend, zullen worden afgewezen. Dit is vastgelegd in de nieuwe Beleidsregel veilige jaarwisseling Hilvarenbeek.

De burgemeester ziet meerdere redenen om geen ontheffingen te verlenen. Er kan onvoldoende toezicht worden gehouden op de naleving van de voorschriften, omdat de politie en gemeentelijke toezichthouders tijdens de jaarwisseling andere prioriteiten hebben. Daarnaast is de gemeentelijke organisatie niet ingericht om tijdig aanvragen te beoordelen en is regionale afstemming binnen Zeeland-West-Brabant meegenomen in het besluit.

De jaarwisseling van 2026-2027 is de eerste onder de Wet veilige jaarwisseling. Na afloop zal worden geëvalueerd of in de toekomst wél ontheffingen kunnen worden verleend.