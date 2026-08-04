Chinook uur later dan gepland opgestegen, gaat natuurbrand Limburg blussen

De Chinook van vliegbasis Gilze-Rijen zou dinsdagochtend al om zeven uur de lucht in gaan om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand net over de provinciegrens bij het Limburgse Oostrum, maar die planning werd een uur verschoven. Dat kwam omdat het team dat op de grond bezig is met de brand, eerst een veilige plek moest innemen.

“Het grondteam geeft coördinaten door aan de mensen in de lucht”, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord dinsdagochtend uit op NPO Radio 1. “Op die manier kan gericht water gedropt worden. Het lossen van het water geeft een enorm effect. De mensen op de grond moeten dan echt dekking zoeken.”

Maandagavond werd gedacht dat er nog zes tot acht uur nodig zou zijn om de brand te blussen. “Maar het is pittiger dan verwacht”, zegt de woordvoerder. “Dat geeft aan dat een natuurbrand zich onvoorspelbaar kan gedragen en langer kan duren dan gepland en gehoopt.”

De natuurbrand brak maandagochtend uit in natuurgebied Boschhuizerbergen. Dat ligt bij het Limburgse dorp Oostrom, vlak bij Venray. Sindsdien is de brand naar alle kanten uitgebreid. Waar het maandagmiddag nog ging om een oppervlakte van 21 hectare, is dat dinsdagochtend al ruim honderd hectare. Dat is net zo groot als bijna anderhalf keer de oppervlakte van attractiepark de Efteling. De brand is nog niet onder controle.

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