Toegangsbrug gepland aan Waspikse Weg in 's Gravenmoer

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een toegangsbrug aan de Waspikse Weg in 's Gravenmoer. De aanvraag is op 30 juli ontvangen door de gemeente Dongen en wordt volgens de standaard procedure behandeld.

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De geplande toegangsbrug komt op het adres Waspikse Weg 10B, 5109RE in 's Gravenmoer. Het project valt onder een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt doorgaans binnen acht weken een besluit.

De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00001233.