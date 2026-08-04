Bouw bedrijfswoning met loods aangevraagd in Dongen

In Dongen is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een bedrijfswoning met loods op de Lage Ham. De gemeente heeft deze op 31 juli ontvangen en beoordeelt de plannen volgens de gebruikelijke procedure.

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De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfswoning met loods op de locatie Lage Ham DGN01 N 1342. Deze is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001234. De plannen worden beoordeeld volgens de standaard stappen voor een omgevingsvergunning.

Na beoordeling neemt de gemeente Dongen een besluit, meestal binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn. Het proces is gestart op 31 juli.