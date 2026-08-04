Kindercircus Barani komt naar Oosterhout in oktober

Kindercircus Barani heeft toestemming gekregen om van 23 tot en met 25 oktober een evenement te organiseren op het Slotjesveld in Oosterhout.

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De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het Kindercircus Barani. Het circus zal drie dagen lang, van vrijdag 23 oktober tot en met zondag 25 oktober, te vinden zijn op het Slotjesveld. De aanvraag voor het evenement werd op 1 juli 2026 ingediend en is nu goedgekeurd.

Bezoekers kunnen tijdens deze dagen genieten van allerlei circusactiviteiten op deze locatie. Het evenement maakt deel uit van de activiteiten die geregeld worden toegestaan in de gemeente. Details over de plannen zijn op te vragen bij het Team Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten van de gemeente Oosterhout.