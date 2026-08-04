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Beslistermijn nieuwbouw bedrijfsgebouw in Netersel verlengd
Vandaag om 09:18
De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een nieuwbouwproject in Netersel met zes weken verlengd.
De aanvraag gaat over een nieuw bedrijfsgebouw met kantoor aan Schipstaarten 3 in Netersel. De gemeente Bladel heeft op 31 juli besloten de termijn voor deze vergunning met maximaal zes weken te verlengen. Het dossiernummer van deze zaak is ZBLA2026-000973.
Met de verlenging krijgt de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Het aanpassen van deze termijn is een gebruikelijke stap en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend.
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