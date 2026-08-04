Bladel en Hapert verhuren brandweerkazernes aan Veiligheidsregio

De gemeenten Bladel en Hapert hebben besloten hun brandweerkazernes vanaf 1 januari 2026 opnieuw te verhuren aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De huurovereenkomsten worden voor tien jaar vastgelegd, met mogelijke verlenging.

Gevonden voor jou

De brandweerkazerne aan de Isegrim in Bladel en die aan de Planetenlaan in Hapert blijven voorlopig in gebruik bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Dit is vastgelegd in nieuwe huurovereenkomsten die op 1 januari 2026 ingaan. De verhuurperiode is tien jaar, met een aansluitende verlenging van nog eens tien jaar en daarna voortzetting voor onbepaalde tijd.

De gemeente Bladel heeft besloten de kazernes onderhands te verhuren, zonder andere partijen te laten meedingen. Dit is mogelijk door het Didam-arrest, dat bepaalt dat alleen VRBZO hiervoor in aanmerking komt. VRBZO is namelijk exclusief belast met de brandweerzorg in deze regio en gebruikt de locaties al jarenlang voor deze taak. Verplaatsing naar een andere plek is niet mogelijk vanwege het spreidingsplan van brandweerposten.

De regionalisering van brandweertaken in 2014 heeft ervoor gezorgd dat VRBZO de kazernes sinds die tijd beheert via huurovereenkomsten. De huidige overeenkomsten lopen af op 1 januari 2025, waarna de nieuwe afspraken starten.