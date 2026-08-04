Advertentie
Mobiele bouwkraan tijdelijk geplaatst in Bladel
Vandaag om 09:18
Op dinsdagavond 4 augustus wordt een mobiele bouwkraan geplaatst aan de Molenstraat in Bladel. Dit gebeurt tussen zes en tien uur 's avonds.
De gemeente Bladel heeft toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van een mobiele bouwkraan op de Molenstraat. De kraan wordt gebruikt op dinsdagavond 4 augustus 2026, van zes tot tien uur, bij Molenstraat 11.
De vergunning is op 30 juli 2026 afgegeven. Volgens het kenmerk ZBLA2026-001299 mag de kraan tijdelijk op deze locatie staan. De gemeente informeert hiermee bewoners over mogelijke veranderingen in de omgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie