Transportkettingen Vierlingsbeek krijgen beschermende omkasting

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het omkasten van transportkettingen op de Molenweg in Vierlingsbeek. Het besluit is op 30 juli 2026 genomen.

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Het omkasten van de transportkettingen op Molenweg 11 en 13 in Vierlingsbeek is een bouwactiviteit waarbij technische aanpassingen worden gedaan. Met deze vergunning mag het project volgens de regels van het omgevingsplan worden uitgevoerd.

Het besluit betreft een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) en heeft zaaknummer Z2026-00003182. Daarmee is de weg vrij voor de uitvoering van de werkzaamheden, die gericht zijn op bescherming van de transportkettingen.