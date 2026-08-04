Grondverhuur voor terras bij horecazaak in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk wil een stuk grond aan de Grotestraat 33 in Cuijk verhuren voor het gebruik als terras. Het perceel van 75 vierkante meter grenst aan een horecagelegenheid en is volgens de gemeente alleen geschikt in combinatie met een aangrenzend horecapand.

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De grond, kadastraal bekend als Cuijk C 2951 en deels Cuijk C 5692, ligt naast een horecazaak aan de Grotestraat in Cuijk. De verhuur is bedoeld voor een ondernemer die hier een terras wil aanleggen en hiervoor al een volledige vergunningaanvraag heeft ingediend. Volgens de gemeente voldoet alleen deze ondernemer aan de voorwaarden omdat het perceel niet zelfstandig als terras kan worden geëxploiteerd.

De gemeente geeft met deze bekendmaking uitvoering aan een arrest van de Hoge Raad uit 2021, waarin regels zijn vastgesteld voor dit soort verhuringen. Andere ondernemers die menen dat zij in aanmerking komen voor deze grond kunnen zich binnen twintig dagen na de publicatie melden bij de gemeente Land van Cuijk. Als er geen andere serieuze gegadigden zijn, wordt de grond aan de huidige ondernemer verhuurd.