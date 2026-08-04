Advertentie
Evenementenvergunning verleend voor Unplugged in Symphony in Boxmeer
Vandaag om 09:18
Op 12 september 2026 vindt het evenement Unplugged in Symphony plaats aan de Koorstraat 1 in Boxmeer. De vergunning hiervoor is verleend door de gemeente Land van Cuijk.
Het evenement Unplugged in Symphony heeft groen licht gekregen van de gemeente Land van Cuijk. De vergunning is op 30 juli verleend en geldt voor de locatie aan de Koorstraat 1 in Boxmeer.
Het evenement staat gepland voor zaterdag 12 september. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00004531.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie