Oprit Watermolenstraat in Oploo mag niet worden verbreed

Het plan om de oprit bij Watermolenstraat 18d in Oploo te verbreden, is afgewezen door de gemeente Land van Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders nam dit besluit op 29 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag had betrekking op het aanleggen of veranderen van een uitweg bij het adres Watermolenstraat 18d, gelegen in Oploo. Het college heeft deze omgevingsvergunning geweigerd, omdat het plan niet aan de gestelde eisen voldoet.

Het besluit maakt onderdeel uit van zaaknummer Z2026-00004176 en is officieel vastgesteld op 29 juli. Volgens de regels kunnen betrokkenen tegen deze beslissing bezwaar maken, maar dat verandert niets aan de directe werking van het besluit. Voor een voorlopige opschorting kan men een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter.