Bruiloft in Boxmeer krijgt ontheffing voor extra geluid op 5 september

Op 5 september 2026 mag een bruiloft in Boxmeer meer geluid veroorzaken. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een ontheffing verleend.

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De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor extra geluidsoverlast tijdens een bruiloft op zaterdag 5 september. De locatie van het feest is het Zand 4 in Boxmeer. Het besluit is op 30 juli 2026 genomen.

De ontheffing valt onder de zogenaamde overige geluidshinder en is nodig omdat bruiloften vaak gepaard gaan met muziek, feestgeluiden en andere geluiden die afwijken van wat normaal is. Dit besluit maakt het mogelijk om van de standaard geluidsregels af te wijken.