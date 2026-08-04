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Beslistermijn verlengd voor verbouwing Pauluskerk in Landhorst

Vandaag om 09:18

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor de verbouwing van de Pauluskerk naar vijf appartementen in Landhorst met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 9 juni 2026 is ingediend. Het plan is om de Pauluskerk aan de Kerkstraat 6, 5445AD Landhorst, te verbouwen tot vijf appartementen.

De verlenging van de beslistermijn is gedaan door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00003853.

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