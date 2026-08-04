Beslistermijn verlengd voor woningbouw en zonnepanelen in Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een bouwplan op Zwanse Hoek 6 in Sint Anthonis. Het gaat om een aanvraag voor een woning en zonnepanelen.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor een vergunningaanvraag in Sint Anthonis met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het bouwen van een woning en het plaatsen van zonnepanelen op het erf van Zwanse Hoek 6, kavel 7.

De aanvraag is op 8 juni 2026 ontvangen. Een zaaknummer is toegekend: Z2026-00003826. Bezwaar maken kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.