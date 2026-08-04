Laanfeest in Breda krijgt vergunning

Het Laanfeest aan de Laan van Mertersem in Breda heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.

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De vergunning is verleend voor het Laanfeest bij nummer 15 aan de Laan van Mertersem in Breda. Het feest zal duren van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds op zaterdag 29 augustus 2026.

Het evenement is gemeld bij de gemeente en heeft een kenmerkcode Z2026-005005. Meer informatie over de vergunningen kun je opvragen via de website van de gemeente Breda.