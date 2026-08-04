Geen vergunning nodig voor schilderwerk aan houten platen in Breda

Voor het schilderen van houten platen aan de Academiesingel in Breda is geen vergunning nodig. Dit blijkt uit een besluit van de gemeente Breda, dat op 31 juli is verzonden.

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Het gaat om het verven van de bestaande houten platen in de doorgang van het pand aan de Academiesingel 10-A2 in Breda. Hoewel er wel een aanvraag is ingediend, oordeelt de gemeente dat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is. De werkzaamheden zijn vergunningvrij, maar moeten wel voldoen aan landelijke regels.

Met dit besluit laat de gemeente weten dat er iets kan veranderen in de omgeving van het pand. Het besluit is op 31 juli verzonden en belanghebbenden kunnen hierop reageren. Verder biedt de gemeente de mogelijkheid om de aanvraag digitaal in te zien via hun website.