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Straatfeest Nijenrodestraat Breda op 22 augustus toegestaan

Vandaag om 09:27

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een straatfeest in de Nijenrodestraat op 22 augustus. Het feest duurt van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het straatfeest vindt plaats tussen de huisnummers 13 en 27 in de Nijenrodestraat. De vergunning is officieel goedgekeurd onder kenmerk Z2026-005056.

Het evenement is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en wordt gehouden binnen de aangegeven tijdsperiode. Meer informatie over de vergunningen in Breda is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente.

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