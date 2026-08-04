Melding milieubelastende activiteit bij Ceban Compounding in Breda

Bij Ceban Compounding in Breda is een melding gedaan voor het opslaan van goederen die kunnen stuiven. De melding is op 21 mei 2026 ingediend en op 31 juli afgehandeld.

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Het bedrijf Ceban Compounding B.V., gevestigd aan de Arduinstraat 14 in Breda, heeft een milieumelding gedaan. Het gaat om het opslaan van goederen die onder een zogenaamde stuifklasse vallen, wat betekent dat deze materialen stof kunnen veroorzaken.

De melding werd op 21 mei 2026 ingediend onder zaaknummer Z2026-00014820 en is op 31 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.