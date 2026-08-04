Ontmoetingsfeest Sikkelstraat Breda op 29 augustus

Op zaterdag 29 augustus vindt in de Sikkelstraat in Breda het ontmoetingsfeest plaats. Het evenement duurt van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en heeft een vergunning gekregen.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het ontmoetingsfeest dat op zaterdag 29 augustus wordt gehouden in de Sikkelstraat. Het feest begint om elf uur in de ochtend en eindigt om elf uur in de avond.

Het ontmoetingsfeest is bedoeld voor bewoners en bezoekers van de Sikkelstraat om elkaar beter te leren kennen. De vergunning werd afgegeven onder kenmerk Z2026-004879.