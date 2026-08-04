Toestemming voor schuilstal aan Plantloonseweg in Kaatsheuvel

Het bouwen van een schuilstal aan de Plantloonseweg in Kaatsheuvel heeft groen licht gekregen. De vergunning is op 31 juli verleend voor perceel O, nummer 314.

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De gemeente heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een schuilstal aan de Plantloonseweg, op een perceel zonder huisnummer. Het gaat om locatie 2026061800648, perceel O, nummer 314 in Kaatsheuvel. De vergunning is vorige week verzonden.

De schuilstal kan gebruikt worden als beschutting voor vee of andere dieren. De aanvraag is beoordeeld via de standaard regels voor omgevingsvergunningen. Het besluit is inmiddels officieel bekendgemaakt.