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Wijziging voorgevel Hoofdstraat in Kaatsheuvel goedgekeurd
Vandaag om 09:32
De vergunning voor het aanpassen van de voorgevel van een pand aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is verleend. Het besluit werd op 31 juli 2026 bekendgemaakt.
De vergunning heeft betrekking op een pand aan de Hoofdstraat 64 in Kaatsheuvel. Het gaat om een wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning, waarbij de aanpassing van de voorgevel centraal staat.
De toestemming is verleend onder het nummer 0809Z2302888. Het oorspronkelijke besluit, onder nummer 0809Z2612227, werd op 31 juli 2026 naar buiten gebracht.
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