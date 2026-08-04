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Geen treinen tussen Venray en Boxmeer door natuurbrand, bussen ingezet

Vandaag om 09:21 • Aangepast vandaag om 10:04
Arriva-trein richting Nijmegen (foto: Hans Janssen).
Arriva-trein richting Nijmegen (foto: Hans Janssen).

Arriva verwacht dat dinsdag tot zeker zes uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer. Oorzaak is de grote brand in een natuurgebied bij het Limburgse Oostrum, net over de grens met Brabant. 

Profielfoto van Ron VostermansProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Ron Vostermans & Sander van Hirtum

Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen.

Arriva adviseert reizigers om kort voor vertrek de actuele reisinformatie te raadplegen.

Hier lees je alle verhalen over natuurbranden.

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