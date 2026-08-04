Geen treinen tussen Venray en Boxmeer door natuurbrand, bussen ingezet

Arriva verwacht dat dinsdag tot zeker zes uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer. Oorzaak is de grote brand in een natuurgebied bij het Limburgse Oostrum, net over de grens met Brabant.

Ron Vostermans & Sander van Hirtum Geschreven door

Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen.