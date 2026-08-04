Liempde: Huisnummer toegekend aan mantelzorgwoning

Burgemeester en wethouders hebben een huisnummer toegekend aan een mantelzorgwoning aan de Gemondesestraat in Liempde.

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Op 30 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders besloten om de mantelzorgwoning aan de Gemondesestraat 6 in Liempde officieel het huisnummer 6t toe te kennen. Dit besluit is onderdeel van het huisnummerbesluit.

Het toekennen van een huisnummer is belangrijk om een woning officieel te registreren en te koppelen aan administratieve systemen. Het nieuwe huisnummer zorgt ervoor dat de mantelzorgwoning nu als afzonderlijk adres herkend wordt.