Unit op parkeerplaats voor dierenkliniek Boxtel tijdens verbouwing

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een unit op de parkeerplaats de Oosterhof. De unit wordt gebruikt om patiënten te behandelen tijdens de verbouwing van de dierenkliniek.

Gevonden voor jou

Op 30 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een bouwactiviteit aan de Beneluxlaan 27 in Boxtel. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een behandelunit voor patiënten van de dierenkliniek. De unit komt op de parkeerplaats de Oosterhof te staan.

De aanvraag valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. Het doel is om de zorgverlening van de dierenkliniek tijdens de verbouwing door te laten gaan. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.