Vergunning verleend voor Steensel Kermis tot en met 2030

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de Steensel Kermis van 8 tot en met 11 augustus 2026 en de komende vier jaar op dezelfde locatie.

Gevonden voor jou

De gemeente Eersel heeft op 31 juli 2026 een vergunning verleend voor het organiseren van de Steensel Kermis aan de Frans van Nunenstraat in Steensel. De kermis vindt plaats van 8 tot en met 11 augustus 2026 en mag ook in de jaren 2027, 2028, 2029 en 2030 op dezelfde plek worden gehouden.

De vergunning heeft het kenmerk 07709067 en valt onder de bijzondere wetgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit is bedoeld om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.