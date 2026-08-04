Advertentie
Mierdensetrail krijgt vergunning voor 20 september in Hooge Mierde
Vandaag om 09:43
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor de Mierdensetrail op 20 september 2026 aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde.
Op 31 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden toestemming gegeven voor het organiseren van de Mierdensetrail. Het hardloopevenement vindt plaats aan Weeldsedijk 1 in Hooge Mierde. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 16676379.
Het evenement kan invloed hebben op de omgeving, bijvoorbeeld door verkeersdrukte of geluid. Meer informatie over het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie