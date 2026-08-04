Museum in beweging krijgt groen licht in Hooge Mierde

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor Museum in beweging. Dit evenement vindt plaats van 4 tot en met 6 september 2026 in Hooge Mierde.

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Op 31 juli heeft de gemeente Reusel-De Mierden toestemming gegeven voor het organiseren van het evenement Museum in beweging. Het evenement zal plaatsvinden in Hooge Mierde en duurt drie dagen: van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september 2026.

De vergunning valt onder de zogenaamde APV-Bijzondere wet. Het kenmerk voor deze zaak is 16676348. Het besluit ligt zes weken ter inzage.