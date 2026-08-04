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Vergunning aangevraagd voor op- en afrit in Heeze

Vandaag om 09:44

Op de Hodibalduslaan in Heeze is een vergunning aangevraagd voor een op- en afrit.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze heeft op maandag 31 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een op- en afrit bij een locatie aan de Hodibalduslaan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 508835.

De plannen zijn op dit moment niet openbaar en liggen niet ter inzage. Het betreft enkel een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag.

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