Mobiel puinbreken in Sint-Oedenrode: 2500 ton steen wordt hergebruikt

Bij een locatie aan de Sonse-Heideweg in Sint-Oedenrode wordt binnenkort 2500 ton steenachtig materiaal mobiel gebroken. Dit is gemeld bij de gemeente Meierijstad.

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De melding gaat over het mobiel breken van bouw- en slooppuin op de locatie zelf. Hierbij wordt een machine gebruikt om het materiaal ter plekke te vermalen, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Het gaat om een totale hoeveelheid van 2500 ton aan steenachtige materialen.

De werkzaamheden vinden plaats op het terrein aan de Sonse-Heideweg 9, in Sint-Oedenrode. De melding is op 13 juli 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad en heeft het kenmerk DSO-2026071300405. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.