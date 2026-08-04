Vergunningsaanvraag voor sloop draagwand in Veghel

Op 30 juli heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ontvangen voor het slopen van een draagwand aan de van Diemenstraat 26 in Veghel.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3727. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken.

Het slopen van een draagwand betreft een ingreep waarbij een dragende muur wordt verwijderd. Dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van het gebouw en vraagt daarom om een zorgvuldig proces.