Fitnesscentrum gepland op Markt in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een fitnesscentrum aan de Markt in Sint-Oedenrode. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een sportfunctie en gevelreclame.

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Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag binnengekregen voor een omgevingsvergunning. Het betreft het wijzigen van het gebruik van een locatie naar een sportfunctie, met als doel het openen van een fitnesscentrum. Ook is er toestemming gevraagd voor het plaatsen van gevelreclame bij de hoofdentree.

De locatie van de aanvraag is Markt 17 in Sint-Oedenrode. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is.