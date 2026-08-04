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Paardenkunstwerken krijgen vergunning op rotonde in Valkenswaard
Vandaag om 09:47
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van paardenkunstwerken op de rotonde Abdijweg-Maastrichterweg.
Op 31 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van kunstwerken op de rotonde bij de Abdijweg en Maastrichterweg. Het gaat om paardenkunstwerken die daar geplaatst zullen worden.
De vergunning heeft betrekking op het onderdeel bouwen. Valkenswaard krijgt hiermee een bijzondere toevoeging aan de openbare ruimte, wat mogelijk ook de uitstraling van de rotonde zal veranderen.
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