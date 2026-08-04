Vergunningsaanvraag kermis Dommelen in Valkenswaard

Er is een evenementenvergunning aangevraagd voor de kermis in Dommelen, Valkenswaard. De gemeente ontving de aanvraag op 31 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de kermis op de Bergstraat 33 in Dommelen en staat gepland van 31 augustus tot en met 1 september 2026. Het evenement wordt gekoppeld aan de overdracht van Bommel partycentrum.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0000508822. Het gaat om een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.