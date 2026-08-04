Vergunning TOP Week 2026 in Tilburg verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor de TOP Week 2026. Dit evenement vindt plaats van 17 tot en met 21 augustus op diverse locaties, waaronder de Spoorzone en Tilburg University.

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De TOP Week is een introductieweek voor studenten van Tilburg University. Het programma bestaat uit diverse activiteiten, zoals een openingsfeest, een sportfestival en een filmfestival. De evenementen vinden plaats op locaties zoals de Spoorzone, Pathé Stappegoor en de campus van Tilburg University.

De opbouw van het evenement mag starten op 14 augustus en duurt tot 17 augustus, dagelijks van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. De afbouw is gepland op 21 augustus tussen dezelfde tijden.

Met de vergunning kan de organisatie nu verder met de voorbereidingen voor deze introductieweek. Het programma biedt studenten een mix van sport, cultuur en feest om hen te verwelkomen in Tilburg.