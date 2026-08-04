Opwettenseweg in Nuenen afgesloten door werkzaamheden

De Opwettenseweg in Nuenen is van 24 augustus tot medio oktober afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het gaat om het gedeelte tussen de Vorsterdijk en de Laan door de Panakkers. Voetgangers en fietsers kunnen de weg wel gebruiken, maar automobilisten moeten een omleidingsroute volgen.

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De afsluiting van de Opwettenseweg maakt deel uit van project Nuenen-West, een initiatief van projectontwikkelaar BPD. De werkzaamheden worden uitgevoerd door nutsbedrijven zoals KPN, Enexis en Brabant Water. Zij werken aan de kabels en leidingen in het gebied.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is besloten om de weg tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft de doorgang wel mogelijk. Automobilisten kunnen gebruikmaken van een aangegeven omleidingsroute.

Bereikbaarheid

Ondanks de afsluiting blijven bedrijven in het gebied bereikbaar. Bewoners van het afgesloten deel van de Opwettenseweg kunnen hun woning te voet bereiken, maar voorlopig niet met de auto. De betrokken nutsbedrijven zullen omwonenden afzonderlijk informeren over de exacte planning en werkzaamheden.

De werkzaamheden starten op 24 augustus en duren naar verwachting tot medio oktober 2026. Projectontwikkelaar BPD coördineert het project en verzorgt de communicatie met belanghebbenden.