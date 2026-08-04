Energiecafé in Waalre: alles over thuisbatterijen

Op woensdag 16 september organiseert Vereniging Duurzaam Waalre een Energiecafé over thuisbatterijen. De bijeenkomst in het Huis van Waalre start om zeven uur ’s avonds. Bezoekers krijgen onafhankelijke informatie over het opslaan van zonnestroom en de kosten en voordelen van een thuisbatterij. Het Energiecafé is bedoeld om inwoners te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

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Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen, waardoor teruglevering van stroom niet meer verrekend kan worden zoals nu. Dit roept vragen op over hoe je je zonnepanelen optimaal kunt blijven benutten. Tijdens het Energiecafé wordt besproken of een thuisbatterij een goede oplossing is voor dit probleem.

De energiegidsen van Vereniging Duurzaam Waalre geven uitleg over de werking en mogelijkheden van thuisbatterijen. Ze bespreken onder andere hoe deze batterijen slim gecombineerd kunnen worden met zonnepanelen en warmtepompen. Ook wordt ingegaan op de kosten en wat in de praktijk wel of niet verstandig is.

Programma Energiecafé

Het Energiecafé begint om zeven uur ’s avonds met een inloop in het Huis van Waalre. Om kwart over zeven start een presentatie over thuisbatterijen, waarna bezoekers vanaf acht uur vragen kunnen stellen. De avond biedt de mogelijkheid om onder het genot van een drankje meer te leren over deze technologie.

De bijeenkomst op 16 september is gratis toegankelijk. Vereniging Duurzaam Waalre wil inwoners van Waalre met onafhankelijke informatie ondersteunen bij hun keuzes rondom energiebesparing en duurzaamheid.