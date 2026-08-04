Roosendaal verlengt termijn voor uitbreiden containerveld

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een containerveld naast de Rucphensebaan uit te breiden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een terrein naast Rucphensebaan 84 in Roosendaal. De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaand containerveld op deze locatie. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als sectie A, nummer 282.

Door de verlenging van de beslistermijn neemt de gemeente extra tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049072.